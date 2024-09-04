Abdullah Kayapınar'dan Paris 2024'te tarihi madalya!

Abdullah Kayapınar, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda erkekler 49 kiloda gümüş madalyanın sahibi oldu.

AA
Yayınlanma: 04.09.2024 - 14:32
Abdullah Kayapınar'dan Paris 2024'te tarihi madalya!
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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para halterde milli sporcu Abdullah Kayapınar, erkekler 49 kiloda gümüş madalya kazandı.

Porte de la Chapelle Arena'da düzenlenen halter müsabakalarında milli sporcu Abdullah, 49 kiloda final müsabakasına çıktı.

ABDULLAH KAYAPINAR TARİHE GEÇTİ

İlk hakkında 172, ikinci hakkında 176, üçüncü hakkında da 180 kilo kaldıran Abdullah Kayapınar, son hakkında 184 kiloyu kaldıramadı ve 2. olarak gümüş madalya elde etti.

Abdullah Kayapınar, para halterde madalya kazanan ilk erkek Türk sporcu olarak da tarihe geçti.

Altın madalyayı Ürdün'den Omar Sami Hamedeh Qarada 181 kiloyla, bronz madalyayı ise 171 kiloyla Vietnam'dan Cong van Ie aldı.


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