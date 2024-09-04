Ayşegül Pehlivanlar Paris 2024'te finale çıktı!

Ayşegül Pehlivanlar, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda atıcılık branşında finale yükseldi.

AA
Yayınlanma: 04.09.2024 - 14:10
Ayşegül Pehlivanlar Paris 2024'te finale çıktı!
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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda atıcılık branşında P4 karışık 50 metre tabanca SH1 sınıfında milli sporcu Ayşegül Pehlivanlar, finale çıktı.

Chateauroux Atıcılık Merkezi'nde düzenlenen para atıcılık müsabakalarında Ayşegül Pehlivanlar ve Cevat Karagöl, P4 karışık 50 metre tabanca SH1 sınıfında eleme yarışında mücadele etti.

FİNAL MÜSABAKASI BUGÜN

Ayşegül, 533 puanla 29 sporcu arasında 8. olarak final bileti aldı. Cevat ise 495 puanla 27. sırada yer alarak elendi.

Ayşegül Pehlivanlar'ın final müsabakası bugün yapılacak.


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