Serkan Yıldırım'ın Paris 2024'te kazandığı altın madalyası geri alındı!
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda erkekler 100 metre T12 sınıfında altın madalya kazanan milli atlet Serkan Yıldırım'ın madalyası geri alındı.
Türkiye Milli Paralimpik Komitesi (TMPK), Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan milli atlet Serkan Yıldırım'ın madalyasının, Uluslararası Paralimpik Komitesi'nin (IPC) itirazı sonucu üst mahkemenin verdiği kararla geri alındığını duyurdu.
TMPK'den yapılan "Serkan'a yargı freni" başlıklı açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Türkiye Milli Paralimpik Komitesi, Almanya yasalarına tabi olan IPC'ye karşı Alman mahkemesinde açtığı davadan Serkan Yıldırım'ın Paris 2024’te yarıştırılması yönünde karar çıkartmış ve sporcumuz 100 metrede şampiyon olmayı başarmıştı. Ancak IPC bu kararı bir üst mahkemeye taşıdı ve oradan Serkan Yıldırım için 'Yarışmaya uygun değil' yönünde karar çıkarttı. Şampiyon atletimiz, bu nedenle 400 metre yarışının listelerinden çıkarıldı. Ayrıca yasal sürecin bir parçası olarak 100 metre madalyası alındı."
100 METRE T12 SINIFINDA ALTIN MADALYA KAZANMIŞTI
Sporcunun sonuna kadar yanında olunduğu belirtilen açıklamada, "Sporcumuzun haziran ayından beri verdiği hukuk mücadelesine devam edeceğiz ve pistte kazanılan başarıların yargıda kaybedilmemesi için Serkan Yıldırım’ın yanında olacağız. 100 metre madalyasını geri almak için yasal haklarımızı kullanıyoruz ve sporcumuzun hakkını sonuna kadar arayacağız" ifadeleri kullanıldı.
TMPK, Dünya Para Atletizm Federasyonu'nun sınıflandırma durumunu inceleme altına alması kararına, Alman mahkemesinde itiraz ederek Yıldırım'a Paris 2024'te mücadele etme hakkını kazandırmıştı. Milli sporcu, erkekler 100 metre T12 sınıfında altın madalya almıştı.
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