Abdurrahim Albayrak Burak Elmas'a destek çağrısında bulundu

19 Ocak 2022 Çarşamba, 12:55

Galatasaray’ın 37. Başkanı Mustafa Cengiz döneminde ikinci başkanlık görevini yürüten Abdurrahim Albayrak’ın, Başkan Burak Elmas yönetimini eleştirerek destek çağrısında bulunduğu ifade edildi.

Sporx’in haberine göre, eski Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Başkan Burak Elmas yönetimine destek olunması gerektiğini söyledi.



Haberde, geçen sezon kaçırdıkları şampiyonluğa inanamadıklarını belirten Albayrak, “Bir golle kaçırdığımız şampiyonluk sonrası nasıl bu hale geldik inanamıyorum. Çok üzgünüm. Bizim bıraktığımız Galatasaray maalesef ortada yok” dedi.



İddiaya göre, hastalığı döneminde Mustafa Cengiz’i hiç yalnız bırakmadığını dile getiren Albayrak, eski çalışma arkadaşlarına serzenişte bulunarak, “Bu kadar emek verdiğim yerden beni ihraç etmek için Disiplin Kurulu'na verdiler. Benim Galatasaray'a hâlâ borcum var. Ben Galatasaray'a aşığım” diye konuştu.



Albayrak’ın, Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas’ı eleştirerek, “Burak Başkan bir şeyler yapmak istiyor, elinden geldiği kadar çabalıyor ama bir yerde bir şeyler eksik” dediği ileri sürüldü.



Haberde, Galatasaray’daki durumdan memnun olmadığına değinilen Albayrak’ın, “Yönetimde olmasam da yönetime destek olmalıyız. Galatasaraylıyım diyen herkes Galatasaray'a el uzatmalı. Başka Galatasaray yok! Kasımpaşa karşılaşmasında da son sesimizle yine takımımızı destekleyeceğiz” diyerek taraftara çağrıda bulunduğu ifade edildi.