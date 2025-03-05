Abdurrahim Albayrak'tan Galatasaray taraftarına destek çağrısı!

Yayınlanma: 05.03.2025 - 17:53

Güncelleme: 05.03.2025 - 18:22

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışı veren Galatasaray, ezeli rakibinin 4 puan önünde zirvede yer alıyor. Sarı-Kırmızılılar'da 2 maç üst üste gelen beraberliğin ardından bazı kesimler teknik direktör Okan Buruk ve oyuncular hakkında eleştirilerde bulundu.

Galatasaray'ın eski ikinci başkanı ve futbol şube sorumlusu Abdurrahim Albayrak, Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu oldu. Albayrak, Sarı-Kırmızılı camiaya takımın zirve yarışında 4 puan avantajı olduğunu hatırlatarak, panik yapılmaması gerektiğini söyledi.

"KAFAMA BUZ KOYDUM "

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Albayrak, ''Kasımpaşa maçında sonra o kadar üzüldüm ki başımın ağrısını dindirmek için kafama buz koydum. Ama moral bozmamak, paniğe kapılmamak gerek'' dedi.

"TEK NAMAĞLUP, TEK LİDER GALATASARAY! BU PANİK NEDİR?"

Abdurrahim Albayrak, "Camianın morale ihtiyacı vardı. Onun için bağlandım. Taraftarımıza sesleniyorum. Kimsenin paniklemesine gerek yok. Birlik olacağız ve Allah'ın izniyle şampiyon olacağız. Şu anda tek namağlup takım var Galatasaray. Tek lider var, Galatasaray. 4 puan önde, averajla önde... Bu panik nedir? İlk maçta da ikinci maçta da şansımız tutmadı, olabilir. Unutmayın ki bu takım 2 sene üst üste şampiyon oldu. Bu yönetimle oldu, bu taraftarla oldu. Kimsenin moral bozmasına gerek yok. Bu işler panikle olmaz. 8 dönem Galatasaray'da futbolun başında oldum. Bunun 6'sını şampiyonlukla tamamladık. Şu an yönetimde mevcut arkadaşlarıma da Okan hocaya da inanıyorum. Güvenim tamdır. Sakin kalacağız, soğukkanlı olacağız. 4 puan fark az değil. Takımımıza, yönetimimize moral verelim" dedi.

"BAŞKALARI PANİK YAPSIN, BİZ YAPMAYALIM"

Sözlerine devam eden Albayrak, "2 sene üst üste Galatasaray'ı şampiyon yapan rahmetli babam değil herhalde. Okan Hocadır. Bu takım namağlup, yapmayın. Camiamıza yalvarıyorum, moral verelim. Bir beraberlikle böyle bir şey olabilir mi? 2-1'den sonra ben de çok üzüldüm. Kafama buz koydum... Kolay değil orada 2 puan bırakmak. Ama unutmayın ki Galatasaray 4 puan önde. Ne olur başkaları panik yapsın, biz yapmayalım. Hocanın da takımın da morale ihtiyacı var. Hocaya da oyunculara da güvenim sonsuzdur" ifadelerini kullandı.

"NELER YAPILMASI GEREKTİĞİNİ BAŞKANA SÖYLEDİM"

Albayrak, "Galatasaray yönetimi var. Futbola birkaç arkadaş bakıyor. Galatasaray Lisesi'nde ödül töreni vardı. Başkanla aynı masada oturduk. Neler yapılması gerektiğini başkana söyledim. Başkan da bana hak verdi. İkinci Başkanımız Metin Bey'e 'Abdurrahim Bey ile konuştuk. Sana talimat veriyorum, sen arkadaşlara bildir' dedi. Geçen sene de çok şeyleri başkanla konuştuk. O da gerekli tedbirleri aldı. Ben bazı gördüğüm aksaklıkları başkanımıza ilettim, o da Metin Bey'e söyledi. Bana bunlar yakışır, bunları yapmam lazım. Yönetim, Galatasaray'a gecesini gündüzünü vermiş, çalışıyorlar. Ben zaten onlarla hep beraberim. Ben sık sık Florya'ya gidemem. Devamlı gitsem yanlış anlaşılır" şeklinde konuştu.

"GALATASARAY'IN ALANYA'DAN 3 PUANLA DÖNECEĞİNE İNANIYORUM"

Galatasaray'ın, 9 Mart Pazar günü, saat 20.30'da Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maç hakkında konuşan Albayrak, "Sakatlıklar da canımızı sıktı. Alanya maçı kolay değil. Ama yarın Antalya'ya gidilecek. Orada 2 gün kamp dönemi geçirilecek. Galatasaray'ın 3 puanla döneceğine inanıyorum" açıklamasını yaptı.

"OSIMHEN'İN HIRSINI GÖRDÜN MÜ?"

Abdurrahim Albayrak ayrıca, "Osimhen'in hırsını gördün mü? Nasıl mutlu etti beni... Tüm futbolcuların Alanya maçında aynı arzuyla oynayacağına gönülden inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"ICARDI GALATASARAY'IN BİR DEĞERİDİR"

Mauro Icardi'nin Karaköy gezisinde oturduğu bankın turistik alan haline dönüşmesi hakkında ise Albayrak, "Ben şu anda Galatasaray'ın şampiyonluğuyla ilgileniyorum. O, orada oturmuş, bu buradan kalmış, onlarla fazla ilgilenecek halim yok. Icardi Galatasaray'ın bir değeridir. Çok kıymetlidir. Onun da Osimhen gibi 2 senede Galatasaray'a çok büyük katkıları olmuştur. Bir an önce sahalara dönmesini diliyorum" dedi.

OSIMHEN GALATASARAY'DA DEVAM EDECEK Mİ?

Abdurrahim Albayrak, "Osimhen Galatasaray'da devam edecek mi?" sorusuna şu cevabı verdi: "Ah keşke devam etse... Icardi gibi o da bütün Galatasaraylıların gönlünde taht kurdu. Dikkat edin 2 ay sonra gidecek olan bir dünya yıldızı nasıl canıyla başıyla mücadele ediyor. Bütün liglerimizde oynayan futbolcular ondan ders alsın. Ne kadar profesyonel futbolcu olduğunu tüm dünyaya kanıtladı"

"YILLARCA GALATASARAY'DA ÇALIŞMIŞ İNSANLAR 1 LİRA BAĞIŞLAMAZKEN..."

Albayrak, sözlerinin devamında ise "Covid döneminde kiralanan Florin Andone Rize'de ayağı sakatlandı, sezonu kapattı. Adam Galatasaray'dan gidiyor, giderken 1,5 yıllık maaşını Galatasaray'a bağışladı. Ben bunu hayatta unutmam. Yıllarca Galatasaray'da çalışmış insanlar 1 lira bağışlamazken, Galatasaray'a kiralık gelmiş oyuncu ülkesine dönerken bize 1,5 yıllık maaşını bağışladı. Bu tür oyuncuların çoğalmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

"MAYIS GELİYOR, MAYISLAR BİZİMDİR"

Abdurrahim Albayrak, "Fenerbahçe ile yaşanan polemik hakkında yorum yapmak ister misiniz?" sorusuna, "Onlara girmek istemiyorum. Tüm Müslüman aleminin Ramazanını kutluyorum. Mayıs geliyor, Mayıslar bizimdir Allah'ın izniyle" cevabını verdi.