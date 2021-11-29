Abdurrahim Albayrak'tan Mustafa Cengiz paylaşımı

29 Kasım 2021 Pazartesi, 10:14

Galatasaray'ın 37. başkanı Mustafa Cengiz, dün yaşamını yitirdi. Sarı-kırmızılı kulübün eski başkanı Cengiz, uzun süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi ediliyordu. Cengiz, 2018-2021 yılları arasında Galatasaray Başkanlığı yaparken, son yıllarında sağlık sorunlarıyla boğuşuyordu.

Cengiz'in vefatının ardından Galatasaray'ın eski ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak da taziye mesajı yayımladı. Albayrak, Mustafa Cengiz ile bir fotoğrafını paylaşarak "Canım başkanım seni hep bu gülen halinle hatırlayacağız. Mekanın cennet olsun.." ifadelerini kullandı.