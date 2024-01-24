ACS Sepsi - Fenerbahçe Alagöz Holding maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Alagöz Holding, FIBA EuroLeague A Grubu 13. hafta maçında deplasmanda ACS Sepsi SIC ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.01.2024 - 10:39
ACS Sepsi - Fenerbahçe Alagöz Holding maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, FIBA EuroLeague A Grubu 13. hafta maçında deplasmanda Romanya'nın ACS Sepsi SIC ekibiyle karşılaşacak.

ACS SEPSİ - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Sfantu Gheorghe kentindeki Sepsi Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak.

ACS SEPSİ - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele Fenerbahçe'nin resmi YouTube hesabından naklen yayımlanacak.

Gruptan çıkmayı daha önce garantileyen Fenerbahçe Alagöz Holding, 10 galibiyet ve 2 mağlubiyetle lider durumda bulunuyor.

ACS Sepsi SIC ise 2 galibiyet ve 10 yenilgiyle 8 takımın mücadele ettiği grupta 7. sırada yer alıyor.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan maçı Fenerbahçe Alagöz Holding, 110-63'lük skorla kazanmıştı.


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