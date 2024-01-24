ACS Sepsi - Fenerbahçe Alagöz Holding maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 24.01.2024 - 10:39

Güncelleme: 24.01.2024 - 10:39

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, FIBA EuroLeague A Grubu 13. hafta maçında deplasmanda Romanya'nın ACS Sepsi SIC ekibiyle karşılaşacak.

ACS SEPSİ - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Sfantu Gheorghe kentindeki Sepsi Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak.

ACS SEPSİ - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?



Zorlu mücadele Fenerbahçe'nin resmi YouTube hesabından naklen yayımlanacak.

Gruptan çıkmayı daha önce garantileyen Fenerbahçe Alagöz Holding, 10 galibiyet ve 2 mağlubiyetle lider durumda bulunuyor.

ACS Sepsi SIC ise 2 galibiyet ve 10 yenilgiyle 8 takımın mücadele ettiği grupta 7. sırada yer alıyor.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan maçı Fenerbahçe Alagöz Holding, 110-63'lük skorla kazanmıştı.