ACS Sepsi - Fenerbahçe Alagöz Holding maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Alagöz Holding, FIBA EuroLeague A Grubu 13. hafta maçında deplasmanda ACS Sepsi SIC ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.
Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, FIBA EuroLeague A Grubu 13. hafta maçında deplasmanda Romanya'nın ACS Sepsi SIC ekibiyle karşılaşacak.
ACS SEPSİ - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?
Sfantu Gheorghe kentindeki Sepsi Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak.
ACS SEPSİ - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele Fenerbahçe'nin resmi YouTube hesabından naklen yayımlanacak.
Gruptan çıkmayı daha önce garantileyen Fenerbahçe Alagöz Holding, 10 galibiyet ve 2 mağlubiyetle lider durumda bulunuyor.
ACS Sepsi SIC ise 2 galibiyet ve 10 yenilgiyle 8 takımın mücadele ettiği grupta 7. sırada yer alıyor.
İki takım arasında İstanbul'da oynanan maçı Fenerbahçe Alagöz Holding, 110-63'lük skorla kazanmıştı.
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