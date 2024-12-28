Acun Ilıcalı, 'Aklın hayalin durur' demişti: Fenerbahçe'den sürpriz Jaden Philogene hamlesi!

Fenerbahçe Asbaşkanı ve Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'nın, "Bir sağ açık aldım, aklın hayalin durur" diyerek övgüyle bahsettiği Jaden Philogene'nin, Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu iddia edildi.

Acun Ilıcalı, 'Aklın hayalin durur' demişti: Fenerbahçe'den sürpriz Jaden Philogene hamlesi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.12.2024 - 09:54

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için sürpriz bir isim gündeme geldi.

Sarı-lacivertlilerin, sezon başında Hull City'den Aston Villa'ya 16 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Jaden Philogene ile ilgilendiği iddia edildi.

TRT Spor'un haberine göre, Fenerbahçe, İngiliz futbolcuyu kiralık olarak renklerine bağlamak istiyor.

Haberde Talisca'dan sonra Fenerbahçe'nin ciddi olarak takip ettiği ilk ismin 22 yaşındaki futbolcu olduğu ve Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın transferle özel ilgilendiği aktarıldı.

"AKLIN HAYALİN DURUR"

Hull City'nin sahibi de olan Acun Ilıcalı, 2023 yılında Jaden Philogene'i İngiliz ekibine transfer ettikten sonra konuk olduğu bir programda, "Bir sağ açık aldım, aklın hayalin durur. Şu ismi bir yere yazar mısın? Jaden Philogene!" ifadelerini kullanmış ve futbolcudan övgüyle bahsetmişti.

Jaden Philogene bu sezon Aston Villa formasıyla 15 maça çıktı. 22 yaşındaki İngiliz futbolcu bu karşılaşmalarda toplam 535 dakika süre bulurken gol ya da asist katkısı veremedi.


Etiketler: #fenerbahçe #Jaden Philogene #acun ılıcalı

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