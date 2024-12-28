Fenerbahçe'nin transferini Serdal Adalı açıkladı: 'Büyük ihtimalle gidecek'
Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Serdal Adalı, başkanlık seçimi öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu. Talisca hakkında konuşan Adalı, "Devre arasında büyük bir ihtimalle Fenerbahçe'ye gidecek" dedi.
Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Serdal Adalı, TRT Spor'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Pazar günü seçime gidecek Beşiktaş'ta mevcut başkan Hüseyin Yücel'in rakibi olacak Adalı, vaatleriyle ilgili konuştu. Adalı, Fenerbahçe ile ilgili dikkat çeken bir transfer açıklaması da yaptı.
Serdal Adalı'nın açıklamaları şöyle:
"Benden uçuk kaçık vaatler beklemeyin. Hüseyin Bey'in yaptığı vaatler gibi, 'Mourinho'yu mu istersiniz?', Talisca'yı mı istersiniz?', 'Di Maria'yı mı getireyim?' gibi vaatlerim olmaz.
Hayaller öyle... Mourinho, Fenerbahçe'ye gitti. Talisca'da devre arasında büyük bir ihtimalle Fenerbahçe'ye gidecek.
Hayaller öyle gerçekler... Futbolcu ismi vermeyelim ama Mario diyeyim, Ndour diyeyim. Bende öyle bir hayal olmaz.
Çok gururla seyredecekleri tertemiz, pırıl pırıl gençlerden kurulu bir takım kuracağız.
Yıldız olacak mı diyorsunuz ya hani? Şu mali tabloları bir önüme alayım. Yoluna koyduğumuz dakika, yine tekrar tekrar aynı şeyi söylüyorum ama benim gidip alacağım futbolcuyu hayal bile edemezler.
Vaadimi bu şekilde anlasın gençler. Gençleri çok iyi anlıyorum. Hepsi bir hayal kırıklığı içerisinde buradan da seslenmek istiyorum onlara.
Gururla seyredecekleri bir Beşiktaş görecekler. Bunun garantisini veriyorum."
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