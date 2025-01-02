Acun Ilıcalı bizzat devreye girdi: Fenerbahçe'de gözler Philogene transferinde!
Fenerbahçe'nin Aston Villa'da fazla forma şansı bulamayan Jaden Philogene için çalışma başlattığı ve Acun Ilıcalı'nın bu transfer için bizzat devreye girdiği iddia edildi.
Fenerbahçe, ara transfer dönemi için rotasını Premier Lig'e çevirdi.
Aston Villa'da yeterince forma şansı bulamayan Jaden Philogene için çalışmalar hız kazandı.
Sabah'ta yer alan habere göre, transferde Acun Ilıcalı'nın da devreye girdiği, oyuncunun da sezonun ikinci yarısında çubuklu formayı giymeye sıcak baktığı belirtildi.
ALİ KOÇ'U VE MOURINHO'YU İKNA ETTİ
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı transfer için devreye girdi. Oyuncuyu kendi kulübü olan Hull City'den tanıyan Ilıcalı'nın "Bu bizim için fırsat transferi olur" diyerek başkan Ali Koç'u ve teknik direktör Jose Mourinho'yu ikna ettiği öğrenildi.
Bu transferi bizzat kendisi bitirmek isteyen Acun Ilıcalı'nın İngiltere'ye gideceği ve hem Jaden Philogene'la hem de Aston Villa'yla masaya oturacağı öğrenildi.
ESKİ TRANSFERİ
Jaden Philogene, Acun Ilıcalı'nın Hull City'e kattığı oyunculardan biriydi.
6 milyon Euro'ya Aston Villa'dan alınan Philogene, yalnızca bir sene sonra Aston Villa'ya 16 milyon Euro'ya satılmıştı.
535 DAKİKA
Philogene, bu sezon Premier Lig, Şampiyonlar Ligi ve EFL Cup'ta Aston Villa formasıyla toplamda 15 maça çıktı. 22 yaşındaki oyuncu, bu 15 karşılaşmada ise sadece 535 dakika süre alabildi. Philogene'un gol veya asist katkısı yok.
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