Acun Ilıcalı Cenk Tosun’u ikna edemedi
İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Everton forması giyen eski Beşiktaşlı Cenk Tosun’un, yapımcı Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City’nin teklifini reddettiği öne sürüldü.
Eski Beşiktaşlı milli futbolcu Cenk Tosun için İngiltere Championship Ligi ekibi Hull City’nin devreye girdiği fakat oyuncuyu ikna edemediği iddia edildi. Cenk Tosun’u isteyen başka kulüplerin de olduğu fakat oyuncunun bu teklifleri reddettiği ileri sürüldü.
Hollanda basınında çıkan haberde, PSV Eindhoven kulübünün, Everton forması giyen 30 yaşındaki milli futbolcuyu transfer etmek istediği fakat Cenk Tosun’un Hollanda’ya gitmeye sıcak bakmadığı kaydedildi.
Ajansspor’un haberine göre, milli futbolcu Cenk Tosun, kendisine getirilen teklifleri bir bir reddederek Beşiktaş’tan haber bekliyor.
Cenk Tosun, bu sezon İngiliz kulüp Everton’da 2 maçta görev alırken gol veya asist kaydedemedi.
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