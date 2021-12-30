Everton, Cenk Tosun için kararını verdi
Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen Cenk Tosun'un Ocak ayında takımdan ayrılmaya hazırlandığı iddia edildi.
Everton forması giyen milli golcü Cenk Tosun, Ocak ayında kulübünden ayrılabilir.
2018'de transfer olduğu Everton'da beklenen seviyeye ulaşamayan ve üst üste sakatlıklar yaşayan Cenk Tosun'un Goodison Park mesaisi sona eriyor.
Ünlü İtalyan gazeteci Nico Schira, Rafael Benitez'in planları arasında Cenk Tosun'un yer almadığını ve oyuncunun devre arasında takımdan ayrılacağını öne sürdü. Milli golcünün eski takımı Beşiktaş'a dönebileceği konuşuluyor.
CENK TOSUN'UN EVERTON PERFORMANSI
Milli golcü bu sezon Everton'da yalnızca bir maçta süre alabildi. Aralık ayının başında sahasında Liverpool'a 4-1 kaybeden Everton'da Cenk Tosun maçın son dakikalarında oyuna girmiş ve 7 dakika süre almıştı.
Geçen sezon ligin ilk yarısında 7 maçta oynayıp 1 gol kaydeden Cenk Tosun devre arasında eski takımı Beşiktaş'a kiralanmış 4 maçta 3 gol, 1 asistlik performans sergilemiş ancak sakatlanıp sezonu kapatmıştı.
Oyuncunun Ocak ayında takımdan ayrılması beklense de Tosun'un Everton'daki mevcut sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
Video Haberler
- Maske takmayan şoförün pişkin davranışı
- Kılıçdaroğlu, Roboskili aileler ile görüştü
- TOGG'un bagajını açan muhabire müdahale
- Kadıköy'de yan baktın cinayeti
- İstanbul'da bir yoksulluk öyküsü
- Kazada yaralandı: 'Çek kanka güzel çek'
- Zincirlikuyu'da araç alev aldı
- Metro istasyonunda intihar girişimi
- Ünlü şarkıcıyı klip çekiminde yılan soktu
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt geldi
En Çok Okunan Haberler
- Erkan Petekkaya hastaneye kaldırıldı
- Merkez Bankası yeni dolar kuru rakamını açıkladı
- Sokak röportajında ilginç anlar
- Yılbaşı geldi, İzmir'de ortaya çıktılar
- Mülakat isyanı sonrası Erdoğan'dan 'müjde'
- Cumhur İttifakı'na kötü haber
- CHP'den Bahçeli'ye çok sert yanıt
- AKP'nin CHP operasyonunun kodları
- Diyanet yine şaşırtmadı
- Omicron'un yeni belirtisi çıktı