Everton, Cenk Tosun için kararını verdi

30 Aralık 2021 Perşembe, 16:00

Everton forması giyen milli golcü Cenk Tosun, Ocak ayında kulübünden ayrılabilir.

2018'de transfer olduğu Everton'da beklenen seviyeye ulaşamayan ve üst üste sakatlıklar yaşayan Cenk Tosun'un Goodison Park mesaisi sona eriyor.

Ünlü İtalyan gazeteci Nico Schira, Rafael Benitez'in planları arasında Cenk Tosun'un yer almadığını ve oyuncunun devre arasında takımdan ayrılacağını öne sürdü. Milli golcünün eski takımı Beşiktaş'a dönebileceği konuşuluyor.

CENK TOSUN'UN EVERTON PERFORMANSI

Milli golcü bu sezon Everton'da yalnızca bir maçta süre alabildi. Aralık ayının başında sahasında Liverpool'a 4-1 kaybeden Everton'da Cenk Tosun maçın son dakikalarında oyuna girmiş ve 7 dakika süre almıştı.

Geçen sezon ligin ilk yarısında 7 maçta oynayıp 1 gol kaydeden Cenk Tosun devre arasında eski takımı Beşiktaş'a kiralanmış 4 maçta 3 gol, 1 asistlik performans sergilemiş ancak sakatlanıp sezonu kapatmıştı.

Oyuncunun Ocak ayında takımdan ayrılması beklense de Tosun'un Everton'daki mevcut sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.