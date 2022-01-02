Cenk Tosun’dan transfer açıklaması: Beşiktaş benim yuvam
İngiliz ekibi Everton’da forma giyen Cenk Tosun, Beşiktaş’a olası transferi konusunda açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş, forvet pozisyonunda yaşadığı sıkıntıları gidermek isterken Cenk Tosun’dan konuyla ilgili bir açıklama geldi.
Ajansspor’a konuşan deneyimli futbolcu, “Sezon sonunda sözleşmem bitiyor. Beşiktaş benim yuvam zaten. Ancak şu an için dönme gibi bir niyetim ve pozisyonum yok” dedi.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’yi çok sevdiğini dile getiren milli futbolcu, sezonu İngiliz ekibi Everton’da bitirmek istediğini söyledi.
Cenk Tosun Avrupa’dan teklifler aldığını vurgularken kararını sezon sonunda vereceğini belirtti.
Premier Lig ekibi Everton’da istediği süreyi alamayan Cenk Tosun, bu sezon sadece 1 maçta oynadı.
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