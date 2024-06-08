Acun Ilıcalı çok büyük konuşmuştu! Yıldırım ile Koç karşı karşıya...

Yayınlanma: 08.06.2024 - 23:12

Güncelleme: 08.06.2024 - 23:12

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım ve Başkan Ali Koç bir televizyon kanalında canlı yayına çıktı.

Ali Koç'un yönetim kurulu listesinde yer alan Acun Ilıcalı'nın Aziz Yıldırım hakkında söylediği sözler sosyal medyada tekrar gündem oldu.

'BÖYLE BİR TARTIŞMAYA GİREMEZ'

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım hakkında konuşan Acun Ilıcalı, "Aziz Yıldırım öyle bir tartışmaya giremez, konuşamaz. Aziz Yıldırım, Ali Koç ile karşılıklı canlı yayına çıksın. Ben, 'Hiçbir şey bilmiyorum' diyeceğim" ifadelerini kullanmıştı.