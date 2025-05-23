Acun Ilıcalı'dan transfer açıklaması!

Hull City'nin sahibi ve başkanı, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Hull Live sitesinin transferle ilgili sorularına cevap verdi.





Çaykur Rizespor'a kiralanan Abdülkadir Ömür'ün geleceğiyle ilgili soruya Ilıcalı, "Evet, sanırım geri dönecek. Elbette bu Abdülkadir'in kararı ve ona saygı duyacağım ama o üst düzey bir yetenek ve bunu ilk yıl herkes gördü. İkinci yıl sakatlık nedeniyle performans gösteremedi ve teknik direktör Ruben Selles onun en iyi zamanlarını göremedi. Bir ayrılık yoktu ama şimdi tüm enerjisiyle geleceğini düşünüyorum ve bizi olumlu etkileyeceğinden eminim." cevabını verdi.





Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'den Hull City'e kiralanan Lincoln Henrique'nin olası transferi hakkında Fenerbahçe Asbaşkanı olan kendisiyle konuşması gerektiğini söyleyerek espri yaptı.





"Onu seviyorum ama tabii ki kulübüyle konuşmamız gerekiyor çünkü o bizim oyuncumuz değil." diyerek sözlerini sürdüren Acun Ilıcalı, "Lincoln, Fenerbahçe'nin oyuncusu. Lincoln'ü almamıza izin vermesi için Fenerbahçe asbaşkanıyla konuşmam gerekiyor. Eğer bize izin verirse, o zaman bir şansımız olur." dedi.



