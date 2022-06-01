Acun Ilıcalı Dimitris Pelkas'ı Hull City'ye istiyor
Acun Ilıcalı'nın sahibi oldu Hull City, gözünü bir kez daha Süper Lig transfer piyasasına dikti. İddiaya göre Ilıcalı, Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Dimitris Pelkas'ı istiyor.
Acun Ilıcalı'nın satın aldığı ve gelecek sezon Premier Lig'e çıkmayı zorlayabilecek bir takım oluşturmak isteyen Hull City, Fenerbahçe forması giyen Dimitris Pelkas'ı takip ediyor.
Yunan gazeteci Johnny Georgopoulos, Radyospor'da katıldığı programda Pelkas ile ilgili, "Pelkas aslında İstabul'da yaşıyor olmaktan, Fenerbahçe'de oynuyor olmaktan mutlu; fakat düzenli olarak Fenerbahçe'de oynamadığı için gelen tekliflere kayıtsız kalmayacaktır. Pelkas, şu anda Miami'de tatilde. Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ona talip" dedi. Georgopoulos, Bologna'yı çalıştırması beklenen Igor Tudor'un da Pelkas'ı istediğini ifade etti.
2020 yılında PAOK'tan Fenerbahçe'ye gelen Pelkas, 67 maça çıktı ve 13 gol attı. Pelkas, bu maçların 44'ünde ise sahaya 11'de çıktı.
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