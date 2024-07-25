Acun Ilıcalı, Ferdi'ye gelen teklifi açıkladı: 'Aklımızın almadığı teklif...'
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Ferdi Kadıoğlu için ciddi teklifler aldıklarını duyurdu. Ilıcalı, Ferdi Kadıoğlu için 30 milyon Euro'luk tekliflerin kendilerini heyecanlandırmadığını bildirdi.
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, En-Nesyri için düzenlenen basın toplantısında Ferdi Kadıoğlu'na dair dikkat çeken açıklamalar yaptı.
Ilıcalı, Ferdi Kadıoğlu için ciddi teklifler aldıklarını belirtti.
Acun Ilıcalı'nın açıklamaları şöyle:
"En çok Fenerbahçe oyuncularına ilgi var. O kadar çok transfer teklifi var ki istersek tüm takımı satabiliriz. Başka etkenlerden şampiyonluğu etkilenmiş takımın oyuncularını yollamalı mıyız?
Ferdi'nin değeri 30 milyon Euro'nun üzerinde ve ciddi teklifler var.
Aklımızın almadığı teklif gelmediği sürece, oyuncumuzu satmayacağız.
Düşünün Ferdi'ye gelen 30 milyon Euro teklif normal ve bizi heyecanlandırmıyor."
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