Acun Ilıcalı'dan flaş transfer itirafı: 'Dünyaca ünlü bir yıldız ile...'

Yayınlanma: 05.07.2024 - 16:20

Güncelleme: 05.07.2024 - 16:20

Acun Ilıcalı, yeni sezona ve transfere dair Haber Global'e açıklamalarda bulundu.

İşte Acun Ilıcalı'nın o açıklamaları:

"Taraftarın transfer isteği normal, bunu ben de anlıyorum. Ben de yıllarca hangi transfer gelecek diye merak ediyorum. Dünyanın en kariyerli teknik direktörünü getirdik. Jose Mourinho'nun onaylamadığı transferi getirmemiz uygun olmaz. Hocamızla uyum içerisinde çalışıyoruz. Transfer daha yeni başladı, iki ay var. İyi yoldayız. Hayalimizdeki kadroyu oluşturacağımızı söyleyebiliyorum."

"YERLİ İKİ OYUNCUYU ÇOK BEĞENDİ"

"Jose Mourinho, Topuk Yaylası'nı beğendi ve oyunculardan çok mutlu. İki tane sürprizi olacağını söyledi. İki ismin net olarak çok iyi geldiğini söyledi. Performanslarını beğenmiş ama isimlerini veremem. Bu iki oyuncu da yerli"

"ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ ÇOK DİK DURDU"

"Çağlar Söyüncü'nün fiyatı 30-40 milyon Euro'larda gezmiş ve yakın zamanda bu fiyatların konuşulduğu futbolcu. Bizde kiralık olarak oynadı. Atletico Madrid, Çağlar'ı oynatmak isterken almak kolay değil. Pazarlık 15 milyon Euro'dan başladı. Her gün görüştük ve imzayı attık. Çok mutluyuz, Mario Branco'nun çok büyük çabası var. Çağlar'ın çok etkisi var. Önce Çağlar, bizimle anlaştı. Ben çok duygulandım, başkanımızla konuşması çok güzeldi. Hayatını Fenerbahçe'de sürdürmek istediğini söyledi. Bunlar beni ve başkanımızı etkiledi. Çağlar çok dik durdu ve Atletico Madrid'i zorladı. Atletico Madrid de konuya anlayış gösterdi. 4-5 tane talibi çıktı Çağlar'ın... Mutlu son oldu."

"MOURINHO, O YILDIZI İSTEMEDİ"

"Başkanımıza destek olmaya çalışıyorum. Sorumluluklarını biz de alarak paylaşmaya çalışıyoruz. Birlikten kuvvet doğar. Ahmet Ketenci inanılmaz şekilde kendisini Fenerbahçe'ye adamış. Mario Baranco çok iyi, Jose Mourinho var. Ben bu ekibe inanıyorum, iyi duruyoruz, iyi bir ekibiz. Seçimden önce dünyaca ünlü bir yıldız ile anlaştık, Jose Mourinho'ya sorduk. Açıklasaydık, Türkiye bu ismi konuşurdu. Jose Mourinho "Gelirse eğer, benim elimdeki iyi oyuncuyu bozar, bu da benim işime yaramaz. Ancak alırsanız, kulübün kararı. Sorun olmaz" dedi. Bu sefer top bize geldi, Ali Koç "Seçim kazanacağım diye Fenerbahçe'ye zarar vermem" dedi."

"MOURINHO'NUN 1 NUMARALI GOLCÜSÜ GELİYOR"

"Dünya yıldızı diyoruz ama Alex büyük takımdan mı geldi? Pierre van Hooijdonk çok büyük takımdan mı geldi? Dünya yıldızı oyuncular böyle olmalı. Jose Mourinho'nun forvet transferi listesinde ilk sırada yazan ismi getiriyoruz. Forvet için Jose Mourinho inanılmaz isimlere 'Hayır' dedi. Birçok isme 'Gol atar ama oyunun içinde değil' dedi. Bir numara olarak istediği forvet geliyor. Hızlı ve adam eksilten bir sol açık istiyor. Ona göre de bir isim gelecek. Jose Mourinho'ya kendimizi emanet etmek durumundayız. Kararlarına saygı duyuyoruz."

"İSTESEYDİK BATSHUAYI'Yİ TUTARDIK"

"Michy Batshuayi'yi Fenerbahçe istese, sözleşmesini uzatırdık. Sezon sonu bir talepte bulundu, biz de kulübün çıkarları için bu rakamların verilmemesi gerektiğini düşündük. Zaten kalsaydı, bizim üçüncü forvetimiz olacaktı. Bir tane yıldız forvet gelecek, Edin Dzeko var ve Batshuayi de üçüncü olacaktı. Biz de büyük bir para vermek istemedik. O da başka kulübe gideceğini söyledi. Menajeri, Mario Branco'ya gideceklerini anlattı. Biz de 'Yolunuz açık olsun' dedik. Biz daha büyük futbolcu getiriyoruz.''

"EDIN DZEKO KALMAK İSTİYOR"

"Edin Dzeko kalmak istiyor ve çok mutluyuz. Biz de kalmasını istiyoruz. Jose Mourinho da mutlu. Şu aşamada kalıyor. Ancak Suudi Arabistan'dan 30 milyon Euro gelir, o zaman takdir başkanımızın olur."

"BİR SÜRPRİZİMİZ DAHA OLABİLİR"

"Forvet konusu Jose Mourinho için çok önemli. Listedeki ilk ismin alınmasının ardından bir sürprizimiz daha olabilir. Devamında bir isim daha düşünebiliriz."

"FERDİ'Yİ 40 MİLYON EURO'YA SATMAYIZ"

"Ferdi Kadıoğlu, başkanımız ve bizler için çok değerli. Ferdi gitmek istemezse, asla satmayacağız. 40 milyon Euro getirin, Ali Koç kesinlikle Ferdi'yi satmaz! Ferdi bu kadar ısrara rağmen gitmek isterse, ancak o zaman ayrılırız."

"FERDİ GİTMEK İSTEMEZSE GİTMEZ"

"Ali Koç'un sattığı oyunculara bakın... Rakamlar hep astronomik. Başkanın önceliği Fenerbahçe. 30 milyon üzeri Ferdi için gelebilir. Türkiye rekoru da olur. Ona rağmen Ferdi gitmek istemezse, Ali Koç asla yollamaz. Ferdi Kadıoğlu için ısrarlı bir takım var, gözleri dönmüş durumda."

İRFAN CAN, OOSTERWOLDE, İSMAİL

"İrfan Can Kahveci ve Jayden Oosterwolde için teklifler var. Mario Branco'nun telefonuna teklif yağıyor. İsmail Yüksek için teklifler var. Kadroyu korumak çok büyük başarı."

"MOURINHO KİMİ BEĞENMEYECEK?"

"Jose Mourinho kimi beğenmeyecek. Ferdi, Çağlar, Djiku, Mert, İsmail, Szymanski, Tadic, Fred, Dzeko... İrfan Can, Türkiye'nin en iyilerinden. Cengiz Ünder, Türkiye'nin yıldızlarından ve arkasında Emre Mor var. Sağ öne kimi alalım? Bunları oynatmamaya koyamazsın. En iyi yerliler bizde. Taraftarlarımızdan da birlik olmayı istiyorum. Tarihi bir sezon yaşayacağız Jose Mourinho ile... Bizden daha fazla bu ligde kim daha umutlu olabilir?"

SAMARDZIC GÜNDEMİMİZDE YOK''

"Lazar Samardzic transfer gündemimizde değil, şu an yok."

"MOURINHO İLE DERTLEŞTİK"

"Jose Mourinho ile dertleşerek, konuşa konuşa arkadaş olduk. O anılarını anlattı, ben de Türkiye'deki durumu aktardım. Ali Koç yurt dışında tanınan bir figür ve Jose Mourinho'nun gelmesinde çok katkı sağladı. İnşallah başarılarla dolu uzun bir ilişki olur. Bu ekipteki ilişki, inşallah bizi başarılara götürecek. Morinho; Türkiye ve bizleri merak ediyor. Bir şeyler öğrenmek istiyor. Böyle insanlar benim için değerlidir. Mourinho meraklı ve karşısındaki değer veriyor. Bu yüzden bence gittiği takımlarda hep sevildi. Bunu şimdi daha iyi anlıyorum."

"BANA SALDIRANLARDA SIKINTI VAR"

"Ali Koç'tan teklif geldiğinde bir saniye bile düşünmedim. Fenerbahçe'ye hizmet etmek onur ve gurur. Bunun tarifi yok. Bunun bedeli neyse, ödemeye hazırım. Hayallerini kurduğum takımın başarısı için çaba göstermem kadar normal bir şey olamaz. Bu konuda bana saldıranlarda sıkıntılar olabilir."

"ZAHA KONUSUNDA BAŞKANIMIZ HAKLI ÇIKTI"

"Wilfired Zaha konusunda zaman başkanımızı haklı çıkardı. Bu konuda çok sitemi olmuştu, ısrar etmişti şimdi bu açıklamaya baktığın zaman iki rakamını tutmaması açıkçası Başkanımızın bu konudaki sitemini biraz haklı çıkarmış oldu. Biz, her şeyi resmi şekilde yapıyoruz. Fenerbahçe'de her transfer görüşmesinin içinde olduğum için net olarak şunu gördüm her şey kitabına uygun yapılıyor. Futboldan beklentimizin de bu olması gerektiğini düşünüyorum. Herkesin normal, kitabına uygun bir şekilde limit varsa o limitin içinde kalması lazım. O limiti doğru, ona göre kullanması lazım diye düşünüyorum."