İngiltere Championship play-off finalinde Hull City, Middlesbrough ile karşı karşıya geldi. Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City maçı kazanarak Premier Lig'e yükseldi. Peki, Acun Ilıcalı Hull City'i ne kadara satın aldı? Acun Ilıcalı Hull City'i ne zaman aldı?

Acun Ilıcalı, İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'yi satın alma sürecini 19 Ocak 2022 tarihinde resmen tamamladı. Mısırlı iş insanı Assem Allam'dan kulübün hisselerinin yüzde 100'ünü devralan Ilıcalı, "En büyük hayallerimden biriydi" diyerek kulübün yeni sahibi oldu.

Acun Ilıcalı'nın Hull City'yi satın almak için ödediği resmi rakam, kulübün o dönemki borçları ve yapılan anlaşma şartları gereği yaklaşık 24 milyon Sterlin (yaklaşık 30 milyon Dolar) olarak İngiliz basınına yansıdı. Anlaşmada, kulübün Premier Lig'e yükselmesi durumunda eski sahibine ekstra bonuslar ödeneceğine dair özel maddelerin de yer aldığı bildirilmişti.