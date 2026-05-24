24.05.2026 10:20:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Acun Ilıcalı Hull City'i ne kadara satın aldı? Acun Ilıcalı Hull City'i ne zaman aldı?

İngiltere Championship play-off finalinde Middlesbrough'yu deviren Hull City, Premier Lig'e yükseldi. Peki, Acun Ilıcalı Hull City'i ne kadara satın aldı? Acun Ilıcalı Hull City'i ne zaman aldı?
İngiltere Championship play-off finalinde Hull City, Middlesbrough ile karşı karşıya geldi. Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City maçı kazanarak Premier Lig'e yükseldi.

ACUN ILICALI HULL CİTY'İ NE ZAMAN ALDI?

Acun Ilıcalı, İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'yi satın alma sürecini 19 Ocak 2022 tarihinde resmen tamamladı. Mısırlı iş insanı Assem Allam'dan kulübün hisselerinin yüzde 100'ünü devralan Ilıcalı, "En büyük hayallerimden biriydi" diyerek kulübün yeni sahibi oldu.

ACUN ILICALI HULL CİTY'İ NE KADARA ALDI?

Acun Ilıcalı'nın Hull City'yi satın almak için ödediği resmi rakam, kulübün o dönemki borçları ve yapılan anlaşma şartları gereği yaklaşık 24 milyon Sterlin (yaklaşık 30 milyon Dolar) olarak İngiliz basınına yansıdı. Anlaşmada, kulübün Premier Lig'e yükselmesi durumunda eski sahibine ekstra bonuslar ödeneceğine dair özel maddelerin de yer aldığı bildirilmişti.

Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City Premier Lig'e çıktı mı? Hull City Premier Lig'e çıkarsa kaç milyon Euro kazanacak? Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, bugün Premier Lig yolunda son maçta Middlesbrough ile karşılaştı. Hull City maçı kazanarak Premier Lig'e yükseldi. Peki, Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City Premier Lig'e çıktı mı? Hull City Premier Lig'e çıkarsa kaç milyon Euro kazanacak?
Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı Premier Lig hedefini açıkladı: 'Hiç kolay değil...'
Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı Premier Lig hedefini açıkladı: 'Hiç kolay değil...' İngiltere Premier Lig'e yükselen Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, bu süreçte kendilerine destek veren herkese teşekkür etti. Ilıcalı, "Önce Premier Lig'de kalmak istiyoruz çünkü hiç kolay değil. 1 sene kalırsan yırtıyorsun, bütçe artıyor" diye konuştu.