Acun Ilıcalı: 'Mourinho'ya bunu anlatacağım'

Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de Asbaşkan Acun Ilıcalı, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, Jose Mourinho'nun, "Bunları bilseydim gelmezdim" sözlerine ilişkin, "Olayın derecesi arttı, Jose Mourinho'nun ondan haberi yok. Olay yukarı doğru gidiyor şu anda, hocamıza bunu anlatacağım" dedi.

Acun Ilıcalı: 'Mourinho'ya bunu anlatacağım'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.11.2024 - 11:42

Jose Mourinho'nun maç sonu yaptığı, "Bana bir şeyler söylendi, inanmadım ama bana söylenenden daha kötüymüş. Beni buraya getiren Fenerbahçeliler'e kızıyorum, bunların yarısını anlattılar. Tamamını anlatsalar Fenerbahçe'ye gelmezdim" açıklaması, Acun Ilıcalı'ya hatırlatıldı.

"MOURINHO'YA ANLATACAĞIM"

Acun Ilıcalı, Beyaz TV'nin sorusu üzerine, "Olayın derecesi arttı, Jose Mourinho'nun ondan haberi yok. Olay yukarı doğru gidiyor şu anda, hocamıza bunu anlatacağım. 'İnan çok kötüydü ama bu kadar değildi' diyeceğim ve o bunu anlayacak. Olay şu an başka boyuta geçti" cevabını verdi. 


Etiketler: #jose mourinho #acun ılıcalı #fenerbahçe #trabzonspor

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