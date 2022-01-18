Acun Ilıcalı sona yaklaştı: İşte Hull City için ödeyeceği para...

18 Ocak 2022 Salı, 23:15

Acun Ilıcalı, İngiltere Championship takımlarından Hull City'nin yeni sahibi olmaya hazırlanıyor.

The Athletic'te yer alan habere göre; 6 aydır Hull City'i satın almak için girişimlerde bulanan Ilıcalı'nın Allam ailesiyle yaklaşık olarak 24 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardığı açıklandı.

KISA SÜREDE AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

Yapılacak duyurunun daha önce İngiliz Futbol Ligi'nden onay almak zorunluluğu olduğu ancak açıklamanın 24 saat içerisinde yapılmasının mümkün olduğu belirtildi.