Konyaspor'dan Ahmet Çalık paylaşımı: Sahaya 12 kişi çıkıyoruz
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Adana Demirspor ile oynayacağı karşılaşma öncesinde yaşamını yitiren Ahmet Çalık'ı unutmadı. Yeşil-beyazlı ekip, ilk 11'in açıklarken en başa Ahmet Çalık'ın adını yazdı.
Konyaspor, Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek.
Geçtiğimiz günlerde trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ı unutmayan Konyaspor, 'Sahaya 12 kişi çıkıyoruz' başlığı ile maça çıkacak olan takımı duyurdu.
Sahaya 12 kişi çıkıyoruz. #AhmetÇalık pic.twitter.com/zsCJWPR7WB— İttifak Holding Konyaspor (@konyaspor) January 18, 2022
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