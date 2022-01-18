Konyaspor'dan Ahmet Çalık paylaşımı: Sahaya 12 kişi çıkıyoruz

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Adana Demirspor ile oynayacağı karşılaşma öncesinde yaşamını yitiren Ahmet Çalık'ı unutmadı. Yeşil-beyazlı ekip, ilk 11'in açıklarken en başa Ahmet Çalık'ın adını yazdı.

cumhuriyet.com.tr
18 Ocak 2022 Salı, 19:11
Konyaspor'dan Ahmet Çalık paylaşımı: Sahaya 12 kişi çıkıyoruz
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Konyaspor, Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek. 

Geçtiğimiz günlerde trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ı unutmayan Konyaspor, 'Sahaya 12 kişi çıkıyoruz' başlığı ile maça çıkacak olan takımı duyurdu.


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