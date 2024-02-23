Acun Ilıcalı'dan 30 milyon Euro'luk dev yatırım: Alman spor kanalını satın alıyor!

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'nın, Alman spor kanalı Sport 1'in hisselerinin yüzde 50'sini 30 milyon Euro karşılığında satın alacağı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.02.2024 - 14:46
Acun Ilıcalı'dan 30 milyon Euro'luk dev yatırım: Alman spor kanalını satın alıyor!
Abone Ol google-news

Acun Ilıcalı, Alman spor kanalı Sport 1'in hisselerini alıyor.

Kanalın satıştan önceki tek sahibi olan İsviçreli medya grubu Highlight Communications'tan yapılan açıklamaya göre, Acun Ilıcalı'nın kanalın yüzde 50 hissesini satın alacağı belirtildi.

Yapılan anlaşmaya göre, Acun Ilıca yüzde 50'lik hisse için 30 milyon Euro ödeyecek.

Reuters'ın haberine göre Acunmedya'nın sporla ilgili realite formatları gelecekte Sport1'de de yer alacak.


acun ılıcalı haberleri hull city haberleri Sport1 haberleri

İlgili Haberler

Acun Ilıcalı, 'Bu ismi kenara yazın' demişti: Jaden Philogene transferin gözdesi oldu!

Acun Ilıcalı, 'Bu ismi kenara yazın' demişti: Jaden Philogene transferin gözdesi oldu!
Adı Hull City ile anılıyordu: Acun Ilıcalı'dan Abdülkadir Ömür açıklaması!

Adı Hull City ile anılıyordu: Acun Ilıcalı'dan Abdülkadir Ömür açıklaması!
Acun Ilıcalı, Kent iddialarına son noktayı koydu: 'Çok iyi bir oyuncu ama...'

Acun Ilıcalı, Kent iddialarına son noktayı koydu: 'Çok iyi bir oyuncu ama...'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Araştırma: 'Uzun Covid' kronik yorgunluğa neden oluyor

Araştırma: 'Uzun Covid' kronik yorgunluğa neden oluyor
Apple uyardı… Islak telefonu pirince koymayın!

Apple uyardı… Islak telefonu pirince koymayın!
Araştırma: 'Uzun Covid' kronik yorgunluğa neden oluyor

Araştırma: 'Uzun Covid' kronik yorgunluğa neden oluyor
Zehirlenen sokak köpeği, tedaviye alındı

Zehirlenen sokak köpeği, tedaviye alındı
22 Şubat Perşembe günlük burç yorumları: Bugün sizleri neler bekliyor? 22 Şubat Perşembe burç yorumları

22 Şubat Perşembe günlük burç yorumları: Bugün sizleri neler bekliyor? 22 Şubat Perşembe burç yorumları
Sessiz sedasız evlenmişti! Murat Ünalmış müjdeli haberi duyurdu…

Sessiz sedasız evlenmişti! Murat Ünalmış müjdeli haberi duyurdu…
Son Dakika... Eski Brezilyalı futbolcu Dani Alves'e hapis cezası!

Son Dakika... Eski Brezilyalı futbolcu Dani Alves'e hapis cezası!
Acun Ilıcalı’dan İngiltere’den sonra Almanya’da da spor girişimi: Hisselerini satın aldı!

Acun Ilıcalı’dan İngiltere’den sonra Almanya’da da spor girişimi: Hisselerini satın aldı!