Acun Ilıcalı'dan 30 milyon Euro'luk dev yatırım: Alman spor kanalını satın alıyor!
Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'nın, Alman spor kanalı Sport 1'in hisselerinin yüzde 50'sini 30 milyon Euro karşılığında satın alacağı iddia edildi.
Acun Ilıcalı, Alman spor kanalı Sport 1'in hisselerini alıyor.
Kanalın satıştan önceki tek sahibi olan İsviçreli medya grubu Highlight Communications'tan yapılan açıklamaya göre, Acun Ilıcalı'nın kanalın yüzde 50 hissesini satın alacağı belirtildi.
Yapılan anlaşmaya göre, Acun Ilıca yüzde 50'lik hisse için 30 milyon Euro ödeyecek.
Reuters'ın haberine göre Acunmedya'nın sporla ilgili realite formatları gelecekte Sport1'de de yer alacak.
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