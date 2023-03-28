Acun Ilıcalı'dan dikkat çeken açıklama! 'Ekonomi tam bir felaket'
İngiltere Championship takımlarından Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Türkiye'de yaşanan deprem felaketi hakkında İngiliz medyasına dikkati çeken açıklamalar yaptı. Ilıcalı, "Çok fazla insan kaybettik, bir o kadar insan zarar gördü. Evlerini kaybettiler, işlerini kaybettiler, her şeylerini kaybettiler ve ekonomi tam bir felaket" diye konuştu.
İngiltere Championship ekibi Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketini İngiliz basınına anlattı.
Daily Mail’e konuşan Ilıcalı, "Her dakikayı televizyon başında yaşadık. Tam bir felaketti, hepimiz ağlıyorduk, herkes ağlıyordu. Sadece daha fazla hayatın kurtarılmasını umuyor ve bekliyorduk" diye belirtti.
Türkiye'nin güneydoğusunda, Suriye sınırı yakınlarında meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki deprem, 50.000'den fazla insanın hayatına mal oldu. Depremzedeler için Hull City’yle birlikte yardım gecesi düzenleyecek olan Ilıcalı, "Artık daha olumlu düşünme ve hayatta kalanları destekleme zamanı" dedi.
“EKONOMİ TAM BİR FELAKET”
Depremzedelerin yaşadığı zorluklara değinen Ilıcalı "O kadar çok insanı kaybettik, o kadar çok insan zarar gördü, evlerini, işlerini, her şeylerini kaybettiler ve ekonomi tam bir felaket. Bu insanlara destek olmak için yeni bir dönem başlattık. Ailemle babamı bir trafik kazasında kaybettim, bu yüzden anne babasız kalmanın ne demek olduğunu küçük yaşta biliyorum. Onları kaybettiğimde 20 yaşındaydım, bu yüzden böyle bir şey olduğunda hep onların duygularını paylaşırım çünkü o deneyimi zaten yaşadım" diye açıkladı.
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