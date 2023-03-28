Lionel Messi için benzeri görülmemiş transfer formülü
Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Lionel Messi'nin yeni adresi, ABD olabilir. MLS ekipleri benzeri görülmemiş bir uygulamayla Arjantinli yıldızın maaşını birlikte karşılama kararı aldı.
Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain'de forma giyen dünyaca ünlü yıldız futbolcu Lionel Messi, Fransız ekibiyle sezon sonunda yolları ayırabilir. Messi'nin yeni adresinin ABD olabileceği belirtilirken, flaş bir iddia ortaya atıldı.
MLS'teki tüm takımların Lionel Messi'nin transferinde yer alabileceği öne sürüldü.
İspanyol basınından Sport'ta yer alan habere göre, David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin Messi'nin menajeriyle Dünya Kupası sırasında temasa geçtiği öne sürüldü.
MLS ekiplerinin, Lionel Messi'nin transferi için ortak bir karar aldığı belirtildi. Ligdeki takımların altı hafta önce toplantı yaptıkları ve bu toplantıda Messi'nin maaşını birlikte karşılama kararına vardıkları kaydedildi.
Arjantinli yıldız Amerika'ya transfer olmaya karar vermesi durumunda, istediği kulüp ile sözleşme imzalayabilecek.
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