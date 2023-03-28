Andrea Pirlo, kendisine yapılan teklifi açıkladı!

Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 09:57

Güncelleme: 28 Mart 2023 - 09:57

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Andrea Pirlo, İtalyan basınına verdiği röportajda İstanbul ekibiyle olan sözleşmesi hakkında konuştu. Pirlo, kırmızı-siyahlı kulübün kendisine sözleşme teklif ettiğini ancak sezon sonunda kararını vereceğini belirtti.

La Gazetta dello Sport'un haberine göre, Pirlo, Juventus'a tekrar dönme fikrinin olup olmadığı sorusuna, "Karagümrük'te yöneticiler bana sözleşme yenileme teklifinde bulundular ama bunu sezon sonunda konuşmak daha iyi. Doğru yerde, uygun programlarla büyümeyi önemsiyorum. Sonra Juventus hakkında konuşuruz" cevabını verdi.

43 yaşındaki teknik direktör "Juventus size ikinci bir şans verirse geri döner misiniz?" sorusuna "Elbette. Eğer Juventus gibi üst düzey bir kulüp seni ararsa tabi ki dönersin" diye yanıtladı.



