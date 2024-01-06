Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçeli futbolcuya kanca!

Yayınlanma: 06.01.2024 - 11:26

Güncelleme: 06.01.2024 - 11:26

Rangers ile sözleşmesi sona erdikten sonra geçen yaz bonservis bedeli ödenmeden Fenerbahçe'ye transfer olan ancak sarı lacivertli takımda forma giyme şansı bulmakta zorlanan Ryan Kent'e, İngiltere Championship takımı Hull City'nin talip olduğu iddia edildi.

NTV Spor'un İngiliz basınından The Real EFL'den aktardığı haberine göre; Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu kulüp, bu ay Kent'e olan ilgisini artıracak ve sartı lacivertlilere satın alma opsiyonlu bir kiralama teklifi sunacak.

27 yaşındaki oyuncunun, Konferans Ligi'ndeki 6 grup maçının 5'inde ilk 11'de forma giyse de Türkiye macerasına vaktinden önce son verip İngiltere'ye dönmek istediği belirtildi.

Haberde Ilıcalı'nın Fenerbahçe yöneticileriyle olan dostluğunun transferde kendilerine avantak sağlacağını düşündüğü ve Ryan Kent'i sezonun geri kalanında Hull City'ye transfer etmek istediği öne sürüldü.