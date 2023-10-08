Ryan Kent: 'Rakibe hiç şans tanımadık'

Yayınlanma: 08.10.2023 - 21:32

Güncelleme: 08.10.2023 - 21:32

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ettiği maçında ardından sarı-lacivertli ekibin İngiliz oyuncusu Ryan Kent, açıklamalarda bulundu.

"HİÇ ŞANS TANIMADIK"

Kasımpaşa'y şans tanımadıklarını söyleyen Kent, "Maça iyi başladık. Bana göre gerçekten çok fazla şans yarattık rakip kalede. Devre arasında hocamız, belli dakikalarda ritmimizin düştüğünü söyledi. İkinci yarıya çıktığımızda agresif oynamamız lazımdı, bunu başardık. Rakip kalede çok şans yarattık, topa sahip olan taraf bizdik. Kasımpaşa'ya şans tanımadık" dedi.

"MİLLİ ARA İYİ GELECEK"

Milli aranın kendilerine iyi geleceğini söyleyen İngiliz oyuncu, "Milli ara iyi gelecektir. Şu ana kadar çok sıkı çalıştık. Bunun meyvesini de sahadaki oyunla aldık. Bu milli ara, rejenerasyon açısından iyi gelecektir takıma. Döndükten sonra kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz" sözlerini sarf etti.