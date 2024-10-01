Acun Ilıcalı'dan flaş Okan Buruk açıklaması: 'Kimseyi tanımam'
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, basın toplantısında 'Kimseyi tanımam' diyerek Okan Buruk hakkında açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, basın toplantısında Okan Buruk'un 3-3 biten Galatasaray - Kasımpaşa maçındaki sözleri nedeniyle Okan Buruk'u hedef aldı.
Acun Ilıcalı, "Babam Beşiktaş taraftarıydı. Galatasaraylı dostlarım var. Hepimizin çevresi böyledir. Aynı vatanın evlatlarıyız. Özel hayat başka ama konu Fenerbahçe olduğunda kimseyi tanımam!" diyerek sözlerine başladı.
"PENALTIYI VERİRSEN YÖNETEMEZSİN DİYOR!"
"Okan Buruk 88. dakikada hakeme 'Bu penaltıyı verirsen, burada maç yönetemezsin' diyor" ifadeleriyle konuşmasını sürdüren Acun Ilıcalı, "Türkiye'de geldiği nokta! Aslında Okan Buruk doğru söylüyor. Çünkü 8 hakem penaltı diyor, Okan Buruk ise 'Sen penaltı verirsen, burada maç yönetemezsin' diyor. Hakem tehditten sonra uzatma 6 dakikaya düşüyor. Hakem kariyerine devam etmek istiyor. Zaten başına iş gelen hakemleri biliyor. Galatasaray aleyhine yaparsan, maç verilmeyeceğini biliyor. Düdüğü çalıp 86'da maçı bitirmediğine dua edelim" dedi.
"O RUH HALİ, İŞTE BU RUH HALİ"
Acun Ilıcalı, "Geçen sene Galatasaray maçının hakemi 'Hangi ruh halinde penaltıyı verdiğimi bilmiyorum' diyor. O ruh hali, işte bu ruh hali! Operasyon bittikten sonra 'Bu hakemlere yüklenmeyin, bu hakemler evlatlarımız' Futbolu germeyin diyecekler!" ifadelerini kullandı.
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