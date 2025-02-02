Çaykur Rizespor'dan Fenerbahçe maçı tepkisi: 'Sahadan çekilebilirdik fakat...'
Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olan Çaykur Rizespor'da başkanvekili Adnan Er, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi.
Fenerbahçe mücadeleyi 3-2'lik skorla kazandı.
"SAHADAN ÇEKİLEBİLİRDİK FAKAT..."
Maçın ardından Çaykur Rizespor Başkanvekili Adnan Er, açıklamalarda bulundu.
Hakem kararlarına tepki gösteren Adnan Er, "Yönetmeni malum olan bir tiyatro izledik. Ciddi bir emek hırsızlığı karşı karşıyayız. Fenerbahçe böyle bir galibiyetten sonra nasıl sevinebiliyor? Türk futbolu böyle bir yere varamaz. Biz 6 sezondur bu tip şeylerle karşılaşıyoruz. Türk futbolu zarar görmesin diye sustuk fakat sahada bize yapılanları kınıyoruz. Sahada sarı kartlarla yapılan mobbing, kırmızı kartlara dönüştü ve puanımız gasp edildi. Ghezzal, ağzından kötü bir şey çıkmadığını da söyledi. Hakem, Türk futboluna büyük bir zarar verdi. Rakip kulübeye sarı kart çıkmazken bizim kulübemiz devamlı sarı kart gördü. Biz sahadan çekilebilirdik fakat Türk futbolu zarar görmesin diye bunu yapmadık. Anadolu takımlarının halini görün, bunu yapmayın. Basın mensuplarının da sesi çıkmalı. O zaman bırakalım ligi, 4 tane takım çıksın ve hepsi 100 puan toplasın. Böyle mi bu futbol gelişecek? Rizespor'un ve diğer Anadolu takımlarının puanlarını gasp etmekten lütfen vazgeçin!" ifadelerini kullandı.
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