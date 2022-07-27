Acun Ilıcalı'dan Halil Dervişoğlu bombası! Brentford ile temasa geçti...

27 Temmuz 2022 Çarşamba, 15:19

Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı bir ismi daha renklerine katmak üzere. Kulübe yakınlığıyla bilinen Hull Live internet sitesinin haberine göre, İngiliz ekibi Halil Dervişoğlu ile temasa geçti.

Fenerbahçe'den Allahyar Sayyadmanesh ve Ozan Tufan, Antalyaspor'dan Doğukan Sinik'i bonservisleriyle transfer eden Hull City, daha önce Galatasaray'da oynayan Jean Michael Seri ile son olarak Yeni Malatyaspor'dan Benjamin Tetteh'i de renklerine katmıştı.

BRENTFORD İLE TEMASA GEÇİLDİ

Hull City'nin son olarak geçen sezonu Galatasaray'da geçiren Halil Dervişoğlu ile ilgilendiği bildirildi. Championship ekibi, Premier Lig takımlarından Brentford ile Halil Dervişoğlu için temasa geçti. Habere göre Halil Dervişoğlu için ilk temaslar kurulurken transfere dair net detaylar verilmedi.

1,5 sezon boyunca Galatasaray'da kiralık olarak görev alan Dervişoğlu, geçen sezon 33 maça çıktı. Genç forvet, 5 kez rakip fileleri havalandırmayı başarırken, 1 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi.

Sarı-kırmızılı forma ile toplam 45 karşılaşmada süre alan Halil, 8 gol, 3 asist kaydetti.