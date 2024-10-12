Acun Ilıcalı'dan iç transferde müjde: 'İkisiyle de görüşüyoruz'

Fenerbahçeli eski milli futbolcu ve yorumcu Abdülkerim Durmaz, sarı lacivertli ekibin asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın iç transfere dair söylediklerini aktardı. Durmaz, Acun Ilıcalı'nın İrfan Can ve Osayi için "İkisini de hem biz hem de hocamız çok tutuyor. Uzun yıllar beraber olmak istiyoruz" dediğini söyledi.

Acun Ilıcalı'dan iç transferde müjde: 'İkisiyle de görüşüyoruz'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.10.2024 - 10:31

Fenerbahçeli eski milli futbolcu ve yorumcu Abdülkerim Durmaz, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın iç transfere dair söylediklerini Vole'de aktardı.

Durmaz, Beyaz TV'ye katıldıkları programın ardından Acun Ilıcalı ile bir süre daha konuştuklarını belirtti.

Eski milli futbolcu, Acun Ilıcalı'nın Osayi-Samuel ve İrfan Can Kahveci sorusuna şu cevabı verdiğini aktardı:

"Biz ikisiyle de görüşüyoruz. Bırakmak aklımızın ucundan geçmez ama fiyatta enteresan şeyler olur ya da adamın ailevi bir sorunu olur gitmek isterse onu bilemem. 

İkisini de hem biz hem de hocamız çok tutuyor. Uzun yıllar beraber olmak istiyoruz. Durum bu."


Etiketler: #acun ılıcalı #bright osayi samuel #irfan can kahveci

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