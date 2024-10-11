Milli takım teknik direktörü duyurdu: Sebastian Szymanski'den Fenerbahçe'ye kötü haber!

Polonya Milli Takım Teknik Direktörü Michal Probierz, Fenerbahçeli yıldız Sebastian Szymanski'nin sakatlığının bulunduğunu açıkladı.

Milli takım teknik direktörü duyurdu: Sebastian Szymanski'den Fenerbahçe'ye kötü haber!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.10.2024 - 14:35

Polonya Milli Takım Teknik Direktörü Michal Probierz, cumartesi günü oynayacakları Portekiz maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Deneyimli teknik adam, Sebastian Szymanski'nin sakatlık geçirdiğini açıkladı.

Probierz yaptığı açıklamada, "İki gün antrenman yapmadı, dün bireysel çalışmalar yaptı. Portekiz maçında oynayıp oynamayacağına son antrenmandan sonra karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Polonya ile Portekiz, 12 Ekim Cumartesi günü saat 21.45'te karşı karşıya gelecek.


Etiketler: #Sebastian Szymanski #polonya #fenerbahçe

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