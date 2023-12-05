Acun Ilıcalı'dan İrfan Can Kahveci paylaşımı!

Yayınlanma: 05.12.2023 - 20:18

Güncelleme: 05.12.2023 - 20:18

Fenerbahçe'de başarılı bir sezon geçiren İrfan Can Kahveci için dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Fenerbahçe taraftarlığıyla bilinen Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından İrfan Can Kahveci için, "Geldiğin günden beri Fenerbahçe için varını yoğunu ortaya koydun. Ama dün performasında geldiğin seviyeye alkışlayarak seyrettim. İnşallah nice güzel başarıları beraber yaşarız" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Paylaşımında İrfan Can'ı da etiketleyen Ilıcalı, ayrıca bu paylaşımına sarı-lacivert kalp emojileri koydu.

Fenerbahçe forması altında bu sezon skorer bir oyun ortaya koyan 28 yaşındaki İrfan Can Kahveci, 24 maçta 10 gol attı ve 5 asist yaptı.