Acun Ilıcalı 'Survivor'da görmek istediği iki futbolcuyu açıkladı
İş insanı ve Hull City’nin sahibi Acun Ilıcalı katıldığı bir programda, Survivor'da görmek istediği iki efsane futbolcuyu açıkladı. Ilıcalı, o isimleri söylerken 'Sunmama bile gerek yok' ifadelerini kullandı.
Geçen günlerde Nur Tuğba Namlı'nın YouTube programına konuk
olan Ilıcalı "'Survivor’a keşke almasaydım’ dediğiniz kimse var mı?"
sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekmişti.
Ilıcalı, “Var, birkaç kansız çıktı. Çocuğu biz ünlü yaptık,
bizim sayemizde dizide oynuyor. Survivor’ı soruyorlar Survivor’ı bana sormayın'
diyor. Ben de aradım 'Kardeşim meraktan soruyorum, sen nasıl ünlü oldun?'
dedim. 'Ben çıktıktan sonra seyrettim bölümleri bana yanlış olmuş.' dedi.
'Çıktıktan sonra bizde bir program da yaptın' dedim” ifadelerine yer vermişti.
Ilıcalı’nın sert açıklamalarında kastettiği kişinin Serkay
Tütüncü olduğu iddia edilmişti.
"EMRE BELÖZOĞLU İLE ARDA TURAN’I AL, TELEVİZYONUN
KARŞISINA GEÇ İZLE..."
İş insanı ve Hull City’nin sahibi Acun Ilıcalı, şimdi de
Asist Analiz programında önemli bir açıklamada bulundu.
Süper Lig’de görev almış hangi futbolcuları Survivor
programına götürmek isteyeceği sorulan Ilıcalı, iki efsane ismi açıkladı.
Ilıcalı; "Emre Belözoğlu ile Arda Turan'ı al, sonra
televizyonun karşısına geç izle. Sunmama bile gerek yok ondan sonra”
ifadelerini kullandı.
Şimdilerde Emre Belezoğlu Ankaragücü'nde, Arda Turan ise Eyüpspor'da teknik direktörlük yapıyor.
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