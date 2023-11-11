Sosyal medyadan duyurdu... Acun Ilıcalı'dan Shelbourne FC kararı!

İngiltere Championship ekibi Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, İrlanda Ligi kulübü Shelbourne FC'ye yaptığı yatırımı sonlandırma kararı aldığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.11.2023 - 12:57
Sosyal medyadan duyurdu... Acun Ilıcalı'dan Shelbourne FC kararı!
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İngiliz ekip Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, yatırımlarına dair dikkat çeken bir karar açıkladı.

Hull City'nin yanı sıra İrlanda'nın Shelbourne FC ekibine de yatırım yapan Ilıcalı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Shelbourne ekibine yapılan yatırımları sonlandırma kararı aldıklarını açıkladı.

Acun Ilıcalı'nın yaptığı açıklama şu şekilde:

"İrlanda'nın değerli kulüplerinden Shelbourne'de olan yatırımlarımızı sonlandırma kararı aldık. Bugüne kadar süregelen iş birliği için Shelbourne ailesine teşekkür ederiz.

Futbol alanındaki yatırımlarımızı, yakın zamanda başka bir ülkede hayata geçirmek için planlamalarımız devam etmektedir."


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