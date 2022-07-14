Acun Ilıcalı'dan Mesut Özil açıklaması

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Mesut Özil'in Fenerbahçe'den ayrılığına ilişkin açıklama yaptı. Ilıcalı, "Seni Fenerbahçe formasıyla görmek çok ama çok güzeldi. Senin futbolunu yine İstanbul’da seyredebilecek olmak tesellim oldu" dedi.

cumhuriyet.com.tr
14 Temmuz 2022 Perşembe, 17:17
Acun Ilıcalı'dan Mesut Özil açıklaması
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İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin başkanı Acun Ilıcalı, sosyal medya üzerinden Mesut Özil'in Fenerbahçe'den ayrılığı hakkında açıklama yaptı.

Ilıcalı, "Seni Fenerbahçe formasıyla görmek çok ama çok güzeldi. Senin futbolunu yine İstanbul’da seyredebilecek olmak tesellim oldu. Dünyada aktif en iyi birkaç 10 numaradan birisin benim için. Heyecanla futbolunu bekliyorum. Büyük başarıların devam etsin güzel insan" dedi.


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