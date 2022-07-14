Hatay Büyükşehir Belediyespor, başantrenör Ekin Baş ile sözleşme yeniledi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Hatay Büyükşehir Belediyespor, başantrenör Ekin Baş'ın sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
14 Temmuz 2022 Perşembe, 16:42
Hatay Büyükşehir Belediyespor, başantrenör Ekin Baş ile sözleşme yeniledi
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Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulüp tarihimizde Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandırıp, play-off etabında yine ilk ve tek finale kalma başarısını gösteren başantrenörümüz Ekin Baş ile yola devam ediyoruz. Hatay'a tekrar hoş geldin Ekin Baş" ifadelerine yer verildi.


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