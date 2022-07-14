Hatay Büyükşehir Belediyespor, başantrenör Ekin Baş ile sözleşme yeniledi
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Hatay Büyükşehir Belediyespor, başantrenör Ekin Baş'ın sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor, başantrenör Ekin Baş ile sözleşme yeniledi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulüp tarihimizde Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandırıp, play-off etabında yine ilk ve tek finale kalma başarısını gösteren başantrenörümüz Ekin Baş ile yola devam ediyoruz. Hatay'a tekrar hoş geldin Ekin Baş" ifadelerine yer verildi.
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