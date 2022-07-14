Samsunspor, Yusuf Emre Gültekin ile prensipte anlaştı

14 Temmuz 2022 Perşembe, 16:16

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, orta saha oyuncusu Yusuf Emre Gültekin ile prensip anlaşmasına vardı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Spor Toto 1. Lig'de Ümraniyespor forması ile Süper Lig'e yükselme sevinci yaşayan 29 yaşındaki Yusuf Emre Gültekin ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

HOŞ GELDİN YUSUF EMRE GÜLTEKİN



Kulübümüz, son olarak Spor Toto 1. Lig’de Ümraniyespor forması ile şampiyonluk yaşayan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Yusuf Emre Gültekin ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır.



Camiamıza hayırlı olmasını dileriz. ???? pic.twitter.com/CRHTS9YHGA — Yılport Samsunspor ???? (@Samsunspor) July 14, 2022

Açıklamada, deneyimli oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzalanacağı kaydedildi.