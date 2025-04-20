Acun Ilıcalı'dan şampiyonluk yorumu: 'Şansımız çok zor gözüküyor'

Yayınlanma: 20.04.2025 - 22:31

Güncelleme: 20.04.2025 - 22:31

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de Bellona Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı. Sarı lacivertliler, Galatasaray ile arasındaki puan farkını 5'e indirdi.

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"Ortada bir suçlu varsa bizde ortağız. Çok çok üzücü bir durum. Bilsinler ki gecemizi gündüzümüzü Fenerbahçe'mize harcıyoruz. Bazen olmayınca olmuyor. Futbolun da bir tarafı bu. Bu puan kaybı bizim için çok yıkıcı, çok üzücü. Düşündüğüm zaman iyi bir kadro oluşturduğumuzu düşünüyorum. İyi bir kadro yaptık.

Elimizden gelen her şeyi yaptık. Futbol bu. Her şey sahada oluyor. Taraftarımızdan özür diliyoruz. Taraftarımızın tepkisine saygı duyuyoruz. Onların kendi yorumları da kendi açılarından haklı. 6 hafta var, şansımız çok zor gözüküyor. Taraftarımızla, futbolcularımızla, teknik kadromuzla sonuna kadar savaşacağız."