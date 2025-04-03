İbrahim Hatipoğlu'ndan Acun Ilıcalı'ya mesaj: 'Şimdi istediği kadar konuşabilir'
Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu, 2-1 kazandıkları derbinin ardından Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'ya mesaj gönderdi.
Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu, Fenerbahçe'yi 2-1 yendikleri Ziraat Türkiye Kupası maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Hatipoğlu, "Buraya çok güzel bir atmosferde geldik. Çok eziyet çekti seyircilerimiz. Buraya giriş çıkış hakikaten zor, onlara şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.
"İSTEDİĞİ KADAR KONUŞABİLİR"
Salı günü polemik yaşadığı Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'ya da mesaj gönderen Hatipoğlu, "Ben konuşmak istemiyorum. Bugün sahada oyuncularımız çok güzel konuştu. Kadıköy'e yine kepenk indirttiler. Acun Ilıcalı bundan sonra istediği kadar televizyonları dolaşıp konuşabilir. Meydan onun olsun" ifadelerini kullandı.
Etiketler: #İbrahim Hatipoğlu #acun ılıcalı #fenerbahçe #galatasaray
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