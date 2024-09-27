Acun Ilıcalı'dan Serhat Akın açıklaması! Sosyal medyadan paylaştı...
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, silahlı saldırıya uğrayan eski milli futbolcu Serhat Akın hakkında sosyal medyadan geçmiş olsun mesajı yayınladı.
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de Asbaşkan Acun Ilıcalı, program çıkışında silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın için sosyal medyadan geçmiş olsun mesajı yayınladı.
Acun Ilıcalı paylaşımında, "Serhat Akın'a yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum, kendisine acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi.
Acun Ilıcalı'ın paylaşımı:
NE OLMUŞTU?
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve futbol yorumcusu Serhat Akın silahlı saldırıya uğradığını açıklamıştı.
Sosyal medya hesabından bir fotoğrafını paylaşan Akın, "Program çıkışı ayaklarıma sıktılar son sözümüz Fenerbahçe" ifadelerini kullanmıştı.
Etiketler: #acun ılıcalı #Serhat Akın #silahlı saldırı #fenerbahçe
Spor Haberleri
- Ahmet Çakar'dan flaş Serhat Akın paylaşımı!
- Acun Ilıcalı'dan Serhat Akın açıklaması!
- Fenerbahçe'den Serhat Akın paylaşımı!
- Van Bronckhorst'tan Mustafa Hekimoğlu sözleri!
- Napoli kupa maçında Palermo karşısında gol oldu yağdı!
- Bruma uykudan uyandı Braga son dakikada kazandı!
- Fenerbahçeli eski futbolcu Serhat Akın'a silahlı saldırı
- İşte UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları!
- Atletico Madrid, Julian Alvarez ile güldü!
- Viktoria Plzen'den nefes kesen geri dönüş!
En Çok Okunan Haberler
-
- Çare: Sedat Peker!
- Rıdvan Dilmen'den Okan Buruk iddiası
- TÜGVA il yöneticisine operasyon: Gözaltına alındı
- 'Hayatımda her oyuncuyu izledim ama..'
- Ne İstanbul ne İzmir, o ildeki kira fiyatı pes dedirtti
- Yavaş'tan cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili açıklama
- Ayrılıktan önce ‘ihraç’ geldi
- 55 futbol sahası büyüklüğündeki projeye ÇED onayı çıktı
- Münevver Karabulut cinayetiyle ilgili yeni gelişme
- Barcelona'dan UEFA'ya Arda Güler tepkisi!