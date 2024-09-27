Acun Ilıcalı'dan Serhat Akın açıklaması! Sosyal medyadan paylaştı...

Yayınlanma: 27.09.2024 - 01:27

Güncelleme: 27.09.2024 - 01:27

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de Asbaşkan Acun Ilıcalı, program çıkışında silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın için sosyal medyadan geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Acun Ilıcalı paylaşımında, "Serhat Akın'a yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum, kendisine acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Acun Ilıcalı'ın paylaşımı:

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve futbol yorumcusu Serhat Akın silahlı saldırıya uğradığını açıklamıştı.

Sosyal medya hesabından bir fotoğrafını paylaşan Akın, "Program çıkışı ayaklarıma sıktılar son sözümüz Fenerbahçe" ifadelerini kullanmıştı.