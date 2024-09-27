Fenerbahçe'den Serhat Akın paylaşımı: 'Faillerin en kısa sürede...'
Fenerbahçe eski futbolcusu Serhat Akın'ın saldırıya uğraması hakkında sosyal medya hesabından kınama mesajı yayınladı.
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, eski sporcusu Serhat Akın'ın saldırıya uğraması hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Fenerbahçe'nin sosyal medya paylaşımında, "Eski futbolcumuz Serhat Akın’a yapılan silahlı saldırıyı kınıyoruz. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz. Faillerin en kısa sürede adalet önünde hesap vermesini bekliyoruz" ifadeleri yer aldı.
Fenerbahçe'nin paylaşımı:
Eski futbolcumuz Serhat Akın’a yapılan silahlı saldırıyı kınıyoruz.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 26, 2024
Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz.
Faillerin en kısa sürede adalet önünde hesap vermesini bekliyoruz. pic.twitter.com/gWJlyn1qOd
NE OLMUŞTU?
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve futbol yorumcusu Serhat Akın silahlı saldırıya uğradığını açıklamıştı.
Sosyal medya hesabından bir fotoğrafını paylaşan Akın, "Program çıkışı ayaklarıma sıktılar son sözümüz Fenerbahçe" ifadelerini kullanmıştı.
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