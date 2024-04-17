Acun Ilıcalı'dan şifresiz maç müjdesi!
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanşında kendi sahasında Olympiakos'u konuk edecek. İş insanı Acun Ilıcalı, temsilcimizin kritik mücadelesinin şifresiz yayımlanacağını duyurdu.
TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, Fenerbahçeli taraftarları sevindiren haberi canlı yayında açıkladı.
Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin evinde konuk edeceği Olympiakos maçının TV8 ekranlarından naklen yayımlanacağını açıkladı.
Ilıcalı'nın açıklaması şu şekilde:
"Televizyon başındaki izleyicilerimize iyi haber. Fenerbahçe - Olympiakos maçı, TV8'de şifresiz olarak yayınlanacak."
Fenerbahçe'nin sahasında oynanacak karşılaşma 18 Nisan Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak.
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