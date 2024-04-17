Acun Ilıcalı'dan şifresiz maç müjdesi!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanşında kendi sahasında Olympiakos'u konuk edecek. İş insanı Acun Ilıcalı, temsilcimizin kritik mücadelesinin şifresiz yayımlanacağını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.04.2024 - 09:29
Acun Ilıcalı'dan şifresiz maç müjdesi!
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TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, Fenerbahçeli taraftarları sevindiren haberi canlı yayında açıkladı.

Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin evinde konuk edeceği Olympiakos maçının TV8 ekranlarından naklen yayımlanacağını açıkladı.

Ilıcalı'nın açıklaması şu şekilde:

"Televizyon başındaki izleyicilerimize iyi haber. Fenerbahçe - Olympiakos maçı, TV8'de şifresiz olarak yayınlanacak."

Fenerbahçe'nin sahasında oynanacak karşılaşma 18 Nisan Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak.


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