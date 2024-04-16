UEFA'dan Fenerbahçe - Olympiakos maçına Alman hakem!

Fenerbahçe'nin Olympiakos'u konuk edeceği UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ikinci maçının hakemi belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.04.2024 - 11:10
UEFA'dan Fenerbahçe - Olympiakos maçına Alman hakem!
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Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'nde Olympiakos ile oynayacağı rövanş maçının hakemi açıklandı. 

RÖVANŞA ALMAN HAKEM

Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Tobias Stieler yönetecek.

Mücadelenin VAR hakemi ise Almanya Futbol Federasyonu'ndan Christian Dingert oldu.

Fenerbahçe'nin 3-2'nin rövanşında Olympiakos'u konuk edeceği mücadele 18 Nisan Perşembe günü saat 22:00'de başlayacak.


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