Fenerbahçe'den dikkat çeken istatistik: Avrupa'nın zirvesinde yer aldı!

Yayınlanma: 16.04.2024 - 10:57

Güncelleme: 16.04.2024 - 10:57

Fenerbahçe, sezona çok iyi başladı, tarihi bir seri yakalayıp uzun süre ligin zirvesinde yer aldı. Yeni yılla birlikte, peş peşe yaşanan sakatlıkların da etkisiyle oyun olarak düşüş başladı.

Özellikle maçların ilk bölümlerinde beklenen performans sergilenemedi. Sarı-lacivertliler, sık sık skor olarak geri düştü. Ancak İsmail Kartal ve öğrencileri pes etmeyerek birçok maçta geri dönmeyi başardı.

AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE YER ALDI

Kanarya, Ankaragücü, Rizespor, Kasımpaşa, Pendikspor ve son olarak da Karagümrük karşısında 1-0 yenik duruma düşmesine rağmen bu karşılaşmaları kazanmayı başardı. Fenerbahçe ayrıca 25. haftada Kadıköy'de Alanyaspor önünde ilk golü yemesine rağmen sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılarak hanesine 1 puanı yazdırmayı başardı.

Sarı-Lacivertliler, 2024'te 1-0 geriye düştüğü karşılaşmalarda toplam 16 puan çıkararak şampiyonluk yarışına tutunmayı başardı. Fanatik'in haberine göre Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de yeni yılda bu alanda en başarılı takım Fenerbahçe oldu. Kanarya'yı 14 puanla İtalya'dan Napoli, 13 puanla İngiltere'den Manchester City ve Tottenham ile Fransa'dan Lyon takip etti.