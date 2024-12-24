Acun Ilıcalı'dan taraftarlara mesaj!

Yayınlanma: 24.12.2024 - 17:10

Güncelleme: 24.12.2024 - 17:10

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, sahibi olduğu Hull City'de yeni yıl öncesi taraftarlara yönelik bir mesaj paylaştı.

İşte Acun Ilıcalı'nın Hull City taraftarı için paylaştığı yazı:

"Ruben Selles ve antrenör ekibi James Oliver-Pearce ve Tobias Loveland'ın yolculuğumuza katılmayı kabul etmesiyle Hull City ailesine birkaç yeni üye daha katılmış oldu, Rubén bizim bir numaralı hedefimizdi ve kapsamlı işe alım sürecimiz boyunca onun hırsının bizimkiyle örtüştüğü açıktı. Onun yöntemlerine güveniyoruz ve bu kadar kısa bir sürede antrenman sahasında kaydedilen ilerleme, puanlar ve saha içi gelişimle sonuçlanacaktır. Yetenekli bir kadromuz var ve çok sevilen ve amansız Noel fikstürüne girerken benim tam desteğime sahipler.

Bu zorlu dönemde, takımın Boxing Day ve sonrasına uygun şekilde hazırlanmasını sağlamak için geleneksel aile Noel'inden vazgeçecek olan arka oda ekibinden beklenenler, bazıları tarafından genellikle göz ardı edilebiliyor. Bu nedenle, bu kulübü ileriye götürmek için aynı tutkuyla çalışan yetenekli bireylerden oluşan çekirdeğe son derece minnettar olduğum için, onların devam eden özveri ve çabalarını vurgulamak istiyorum.

Corendon Airlines ve Anex Tour'un 150'den fazla Tigers taraftarının Türkiye'deki antrenman kamplarına katılmasına olanak sağladığı, MKM'nin en iyi koltuğu yeniden piyasaya sürdüğü ve KCOM'un geri ödeme girişimlerinin otuzdan fazla taban kulübünü destekleyecek şekilde büyüdüğü bir yılda, muhteşem ticari ortaklarımızın desteğini takdir etmemek büyük bir ihmalkârlık olurdu. Geçtiğimiz takvim yılı boyunca kulübe yaptıkları yatırımlar hafife alınamaz ve Hull City ailemiz içinde hem yerelde hem de güzel ülkemde yaratmaya devam ettikleri farkı takdir ediyoruz.

Sözlerime son verirken sizlere, muhteşem Hull City taraftarlarına son bir mesajım var.

2024 sona ererken, devam eden desteğiniz için size teşekkür etmek için zaman ayırmak istedim. İster Hull'daki evinizde, ister 330 mil ötedeki Plymouth'ta olun, tutkunuz ve sesli desteğiniz herkes tarafından takdir ediliyor ve değer görüyor. Rubén sayesinde personelimizin ve oyuncularımızın bu kulüp için her şeylerini vereceklerini biliyorum.

Ufukta büyük ve önemli maçlar var. Oyuncular, personel, taraftarlar, kolektif bir birim olarak güçlüyüz. Tek bir aile olarak bir arada kalmalıyız.

Desteğiniz için bir kez daha teşekkür eder, size ve ailenize mutlu Noeller ve mutlu, sağlıklı bir yeni yıl dilerim."