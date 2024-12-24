Rıdvan Dilmen'den flaş Fenerbahçe ve Mourinho iddiası!
Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve sarı-lacivertli ekip hakkında açıklamalarda bulundu.
Rıdvan Dilmen, HT Spor'da gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Fenerbahçe'yle ilgili de konuşan Dilmen'in Jose Mourinho ve sarı-lacivertli ekip hakkındaki sözleri dikkat çekti.
Jose Mourinho'nun geleceğine dair konuşan Rıdvan Dilmen, Portekizli teknik adamın takımda tutulmasını belirtti.
Dilmen, "Ben Fenerbahçe olsam hiç 'Mourinho gidecek' falan demem, hiç mevzusunu yapmam" ifadesini kullandı.
'BÜYÜK İHTİMALLE ŞAMPİYON YAPAR'
Rıdvan Dilmen, Mourinho'nun takımda kalması halinde gelecek sezon Fenerbahçe'yi büyük ihtimalle şampiyon yapacağını söyledi.
Ünlü yorumcu, "Seneye iddia ediyorum çok büyük ihtimalle şampiyon yapar. Ama sabır gösterilirse. Şu anda o hissi alıyor muyum? Almıyorum ama oynatmak ya da yapmak istediklerini anlıyorum" şeklinde konuştu.
'SABIR İSTEYEN TEKNİK ADAMLARDAN'
Mourinho'nun eksiklerine değinen Rıdvan Dilmen, "Eksikleri var. O da şu; Edirne'den bu tarafı bilmiyor arkadaş. Jose Mourinho'ya yüzde 1 milyon sabretmeli Fenerbahçe. Mourinho'yu getirirken hemen şampiyon olmak için getirdiler ama bu tür teknik adamlar sabır isteyen teknik adamlar" sözlerini sarf etti.
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