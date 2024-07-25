Transfer rekoru kırdı: Fenerbahçe, En-Nesyri'nin bonservisini açıkladı

Yayınlanma: 25.07.2024 - 12:52

Güncelleme: 25.07.2024 - 12:55

Fenerbahçe Kulübü, Sevilla'dan transfer ettiği Youssef En-Nesyri transferinin detaylarını açıkladı.

BONSERVİS BEDELİ KAP'A BİLDİRİLDİ

Sarı-lacivertli kulüpten Kamu Aydınlatma Platformuna yapılan açıklamada Sevilla'ya 8 taksitte 19,5 Milyon Euro ödeneceği duyuruldu.

TÜRKİYE'DEKİ EN PAHALI TRANSFER!

Fenerbahçe'nin Sevilla'ya ödeyeceği rakam, bir Türk takımının gerçekleştirdiği en pahalı transfer olarak kayıtlara geçti.

5 YILLIK RESMİ İMZAYI ATTI

Kariyerine Fenerbahçe'de devam edecek olan 27 yaşında Faslı golcünün, sarı-lacivertli kulüple 5 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada "Youssef En-Nesyri'ye 'Dünyanın En Büyük Spor Kulübü Fenerbahçemize hoş geldin' diyor, armamızın ışığında nice şampiyonluklar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

SEZON PERFORMANSI

Faslı santrfor, geride kalan sezonda Sevilla'yla 41 maça çıktı. 27 yaşındaki santrfor, 20 gol atıp 3 asist yaptı.