Fenerbahçe'den En-Nesyri için imza töreni!

Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri için bugün imza töreni düzenleyecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.07.2024 - 11:05
Fenerbahçe'den En-Nesyri için imza töreni!
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Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başlandığını duyurduğu Faslı futbolcu Youssef En-Nesyri, İstanbul'a gelmişti.

Fenerbahçe Kulübü, yeni transferi Youssef En-Nesyri için bugün saat 12:30'da imza töreni düzenleneceğini açıkladı.


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