Fenerbahçe'den En-Nesyri için imza töreni!
Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri için bugün imza töreni düzenleyecek.
Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başlandığını duyurduğu Faslı futbolcu Youssef En-Nesyri, İstanbul'a gelmişti.
Fenerbahçe Kulübü, yeni transferi Youssef En-Nesyri için bugün saat 12:30'da imza töreni düzenleneceğini açıkladı.
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